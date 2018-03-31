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TÜSİAD Başkanı Bilecik: Hatay'da mutlu sona doğru giden bir yolculuk var (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 21:39 | Son Güncelleme

TÜSİAD HEYETİ  REYHANLI'DA TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ile yönetim kurulu üyeleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nı ziyaret edip burada bulunan Sahra Hastanesi'ni gezdi.

TÜSİAD HEYETİ REYHANLI'DA

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ile yönetim kurulu üyeleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nı ziyaret edip burada bulunan Sahra Hastanesi'ni gezdi. Ardından Reyhanlı Ticaret Odası'na geçen Erol Bilecik, burada yaptığı konuşmada, Reyhanlı ilçesinin son dönemlerde komşu ülkelerde meydana gelen siyasi çalkantıların ve savaşın ağırlığını en fazla hisseden kentlerin başında yer aldığını söyledi. Gelişmelerin bölge ekonomisinde ne kadar olumsuz etkileri olduğunu bildiklerini ifade eden Bilecik, "Hatay'a ziyaretimiz sırasında bölgedeki iş sıkıntılarını dinlemek ve onlara destek vermek bizlerin boynumuzun borcudur. Alınacak önlemlerin ve atılacak adımların bölgenin sıkıntılarını gidermeye yardımcı olmasını canı gönülden diliyorum. Hatay'ın yaşamakta olduğunu bu ekonomik sıkıntılarının yakın zamanda geride kalacağına ve daha güzel günlerin geleceğine olan inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Bölgede gerek yatırım ortamını gerekse iş ortamı açısından eksiklikler olduğu mevcuttur. Bu sorunlarının birçoğu şüphesiz bölgeseldir. Hatay'da özellikle son yıllarda insani hiçbir kural tanımayan terör örgütünün saldırılarını da göğüslemesi bunun zaten en iyi göstergesidir. Hatay'ın sorunlarının çözülmesi hem bölgemizi, hem de ülkemizi büyük ölçüde rahatlatacaktır"dedi.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecek ve beraberindeki heyet daha sonra Zeytin Dalı Harekatı sırasından Afrin bölgesinden teröristlerin attığı roketin isabet etmesi sonucu şehit olan lise öğrencisi Fatma Avlar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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