HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

TÜSİAD YÜKSEK İŞTİŞARE TOPLANTISI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 10:42 | Son Güncelleme

  Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA  TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, "Merkez Bankası tarafından dün yapılan müdahale herkesi bir nebze rahatlatmıştır" dedi.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, "Merkez Bankası tarafından dün yapılan müdahale herkesi bir nebze rahatlatmıştır" dedi.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplantısı Sabancı Center'da düzenlendi. Toplantıya TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Erol Bilecik, YİK Başkanı Tuncay Özilhan, YİK Başkan Yardımcıları Arzuhan Doğan Yalçındağ, Ümit Boyner, Ömer Aras ve Agah Uğur'un da aralarında bulunduğu çok sayıda üye katıldı. Toplantının açılış konuşmasını YİK Başkanı Tuncay Özilhan, "Merkez Bankası tüm gerekli adımları bağımsız şekilde atabilmeli. Merkez Bankası tarafından dün yapılan müdahale herkesi bir nebze rahatlatmıştır" dedi.

Görüntü Dökümü:
--------------------
- Özilhan'ın konuşması
- Detaylar

PARTNERHem kraliyet düğününe gitti, hem de 140 bin lira kazandı!Hem kraliyet düğününe gitti, hem de 140 bin lira kazandı!
GÜNCELLEME - Minibüs iş makinesine çarptı: 10 yaralıGÜNCELLEME - Minibüs iş makinesine çarptı: 10 yaralı
İsmail Küçükkaya'ya neden hapis cezası verildi?İsmail Küçükkaya'ya neden hapis cezası verildi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

AK Parti'de liste krizi!

AK Parti'de liste krizi!

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolar kuru düşüşe geçti! (24 Mayıs 2018 dolar-euro fiyatları)

Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolar kuru düşüşe geçti! (24 Mayıs 2018 dolar-euro fiyatları)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması! Bedelli askerlik 2018 çıkacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması! Bedelli askerlik 2018 çıkacak mı?

İsmail Küçükkaya'ya neden hapis cezası verildi?

İsmail Küçükkaya'ya neden hapis cezası verildi?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

Son dakika Şemdinli'den acı haber: 2 korucu şehit

Son dakika Şemdinli'den acı haber: 2 korucu şehit

'Eşimin kıyafetlerini sorun ettiler' dedi ve şifreyi açıkladı: Arabanın bakımı geldi!

'Eşimin kıyafetlerini sorun ettiler' dedi ve şifreyi açıkladı: Arabanın bakımı geldi!

Şişli’de otomobil pazara daldı: Yaralılar var

Şişli’de otomobil pazara daldı: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.