TÜSİAD'DAN CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE GEÇİŞ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Haber: İstanbul DHA

TÜSİAD, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş ile ilgili bir açıklamada bulundu. Yazılı olarak yapılan açıklamada; "Yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Dünyada ve Türkiye'de demokrasi, ekonomi ve teknolojiyle ilgili çok önemli sınavlardan geçilen bir dönem yaşanıyor. Bugün dünyada güçlü bir ülke olmak, güçlü bir ekonomi olmakla mümkündür. Güçlü bir Türkiye ekonomisi için hukuk devleti ilkeleri, başta Merkez Bankası olmak üzere denetleyici kurulların bağımsızlığı, AB'ye uyum sürecinin hızlanması, çağdaş bir eğitim sistemi, teknoloji temelli ve sürdürülebilir kalkınma politikaları son derece önemlidir. Bu konular başta olmak üzere; ülkemizi ileriye taşıyacak tüm alanlarda yeni yönetime başarılar diliyoruz. Ekonomide, özellikle makroekonomik dengelerimizi sağlamlaştıracak yapısal, mali ve finansal tedbirleri içeren kapsamlı bir programın bir an evvel hayata geçirilmesini temenni ediyoruz. İş dünyası olarak her zaman olduğu gibi yeni dönemde de ülkemizin ilerlemesi için azim ve kararlılıkla seferberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz" denildi.



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