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TÜSİAD’IN 48. Genel Kurul Toplantısı 18 Ocak'ta

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 17:00 | Son Güncelleme 14 dakika önce

- TÜSİAD Genel Kurul Toplantısı 18 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenecek - Toplantı kapsamında TÜSİAD’ın ilk başkanı merhum Feyyaz Berker için anma töreni yapılacak

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Genel Kurul Toplantısı 18 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenecek.

TÜSİAD açıklamasına göre, derneğin 48. Genel Kurul Toplantısı 18 Ocak'ta Intercontinental Oteli'nde yapılacak.

Toplantının açılışında 1971-1979 yılları arasında TÜSİAD'ın ilk başkanlık görevini üstlenen merhum Feyyaz Berker için bir anma töreni düzenlenecek. Anma töreni kapsamında Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve Tekfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Gökyiğit birer konuşma yapacak.

Toplantının açılış konuşmalarını TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan ile TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik gerçekleştirecek. Genel Kurul gündeminin ardından, toplantının kapanışında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti katılımcılara seslenecek.

(AA)

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