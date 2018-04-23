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Tusk Polonya'daki davada tanık olarak ifade verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 19:57 | Son Güncelleme

Tusk Polonya'daki davada tanık olarak ifade verdi

VARŞOVA (AA) - Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, 2010'da Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynksi ile 95 üst düzey yetkilinin öldüğü uçak kazası hakkında Varşova'daki mahkemede tanık olarak dinlendi.

Varşova Bölge İstinaf Mahkemesindeki duruşmada tanıklık eden Tusk, 2010'da Polonya başbakanı olduğu dönemde kendisi ve cumhurbaşkanının uçuşlarına ilişkin hiçbir düzenlemeye katılmadığını ve herhangi bir rol oynamadığını söyledi. Duruşma basına kapalı gerçekleştirildi.

Tusk'ın mahkemede, "Uçuşun hangi uçakla yapıldığı, nereye iniş yapacağı ya da kaçta iniş yapacağına ilişkin kararlar başbakan ya da cumhurbaşkanı tarafından alınan kararlar değildir. Bu nedenle benim uçuşla bir ilgimin olmaması doğaldır." açıklamasını yaptığı öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden kişilerin yakınları Tusk'ın başbakanlığını üstlendiği hükümetin yetkilileri hakkında dava açmıştı. Davacılar, hükümeti, cumhurbaşkanının uçuşunun güvenliğini temin etmemekle suçlamıştı.

Adalet ve Hukuk Partisi (PiS) lideri Jaroslaw Kaczynski de kardeşi Lech Kaczynski ve eşinin 2010'da Rusya'da düşen uçakta ölmesinden dolayı dönemin başbakanı Tusk'ı sorumlu tutuyor.

Polonya Cumhurbaşkanı Kaczynksi ile 95 üst düzey yetkili Nisan 2010'da Rusya'nın Smolensk Havaalanı yakınlarında meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk Polonya uçak kazası

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