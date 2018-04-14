Tutak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı

14 Nisan Tutak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü ve 1. Kete Festivali düzenlenen törenle kutlandı.

Kutlama, Tutak Müftüsü Cemil Demir tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Tutak Kaymakamı ve İlçe Belediye Başkan Vekili Erkan İsa Erat yaptı. Erat konuşmasında, "Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Yağan yağmura ve soğuğa aldırış etmeden çoluğu çocuğuyla 7’den 70’e hepiniz geldiniz, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tam bundan yüz yıl önce atalarımızın düşmanı buralardan püskürtmesi ile bu vatanı bize hediye ettiler. Allah’a şükürler olsun ki şimdi bizler de size hizmet için gece gündüz demeden size hizmetkar olarak çalışıyoruz. 100. kurtuluş yılı kutlamaları ve 1. Kete Festivalinin ilçemiz için hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geldiğiniz için hepinizden Allah razı olsun" diye konuştu.

Erat’ın konuşmasının ardından kanaat önderi Savcı Sayan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Celal Adan söz alarak konuşma yaptı. Konuşmaların ardından konuklara Ağrı Vali Vekili Ejder Demir, Savcı Sayan ve Erkan İsa Erat tarafından plaket ve Tutaklı kadınlar tarafından el emeğiyle hazırlanmış işlemeli Türk bayrağı tablosu takdim edildi.

Kutlamalar yerel sanatçılar tarafından seslendirilen türküler eşliğinde çekilen halaylarla devam etti. Daha sonra Sultan Alparslan Ortaokulu öğrencilerinin ’Erik Dalı’ gösterisi yapıldı. Kutlamalar dans gösterileri, şiirler, oratoryo gösterileri, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösterisi, aşıkların seslendirdiği türkülerle devam etti.

Ardından törende bulunan protokol tarafından Kete Yarışmasına katılan ketelerin tatlarına bakıldı. 1.’liği Daldalık köyünden Abdullah Yolcu’nun yaptığı kete kazandı. Ağrılı sanatçı Çoban Ali’nin söylediği türkülerin ardından kutlamalar son buldu.