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Tutak’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenle Kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 19:53 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 98.

Tutak’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenle Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 98. Yıl Dönümü, Tutak’ta törenle Kutlandı. Kutlamalar kapsamında Adalet İlkokulu tarafından hazırlanan Belediye Konferans Salonundaki geniş katılımlı etkinliğe, Kaymakam ve Belediye Başkan V. Erkan İsa Erat, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin General, İlçe Emniyet Amiri Yaşar Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Alican Şenay, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Zeynep Yolci, Ak Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Nasır Atış, protokol, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Etkinlik; saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Karaoğlan yaptı.Yapılan konuşmaların ardından etkinlik şiir, folklor, oratoryo gösterileri ile devam etti.
Tutak Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Erkan İsa Erat düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerini vermesiyle etkinlik son buldu.

Tutak’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenle Kutlandı

Tutak’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenle Kutlandı

Tutak’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenle Kutlandı

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