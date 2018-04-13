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Tutak’ta kadın doğum uzmanı görevine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 13:09 | Son Güncelleme

Tutak İlçe Devlet Hastanesine atanan kadın doğum uzmanı Op.Dr.

Tutak’ta kadın doğum uzmanı görevine başladı

Tutak İlçe Devlet Hastanesine atanan kadın doğum uzmanı Op.Dr. Rabia Merve Erbıyık görevine başladı.
Tutak İlçe Sağlık Müdürlüğünce atamayla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"İl Sağlık Müdürlüğümüzün insan kaynaklarını planlarken ilçe devlet hastanelerine de önem vermesi sebebiyle daha evvel hiç ataması yapılmayan branşlarda atamalar, diğer ilçe devlet hastanelerimize olduğu gibi Tutak ilçemize de yapılmıştır. Bu minvalde Tutak Devlet Hastanemize ilk defa kadın hastalıkları ve doğum uzmanı atanmıştır. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Rabia Merve Erbıyık görevine başlamıştır. Hastane Başhekimi Dr. Cafer Akdemir ve Hastane Müdürü Murat Divarci’nin talebi Sağlık Müdürü tarafından olumlu karşılanmıştır ve il merkezinden bir adet ultrasonografi cihazı Tutak Devlet Hastanesine verilmiştir. Hem kadın hastalıkları ve doğum uzmanını atanması hem de ultrasonografi cihazının gelmesi ile gebeler artık Tutak Devlet Hastanesinde takip edilecektir. Gebelerimiz il merkezine gitmek zorunda kalmayacaktır. Hastanemizde ilk defa kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, dâhiliye uzmanı eş zamanlı hizmet vermiş olacaktır. Sağlık Müdürümüze insan kaynakları plânlamasında ilçemize de destek olduğu için teşekkür ederiz. Tutak İlçe Sağlık Müdürü ve Başhekimi Dr. Cafer Akdemir ve Hastane Müdürü Murat Divarcı olarak biz de durmak yok yola devam şiarıyla hastanemizde hizmetlerimizi geliştirmek için fedakârca çalışmaya devam edeceğiz" denildi.

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