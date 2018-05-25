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Tutuklanan Ezhel'in ilk ifadesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 17:01 | Son Güncelleme

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirmek" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanan müzik dünyasında 'Ezhel' adıyla tanınan ünlü rapçi Serdar İpekçioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı.

Tutuklanan Ezhel'in ilk ifadesi

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirmek" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanan müzik dünyasında 'Ezhel' adıyla tanınan ünlü rapçi Serdar İpekçioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. İpekçioğlu'nun ifadesinde, "Amacım uyuşturucu madde kullanmayı özendirmek değildi. Suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

BİMER'E İHBARDA BULUNULMUŞ

Serdar İpekçioğlu hakkında, 28 Şubat 2018 tarihinde BİMER'e suç ihbarı yapıldı. Suç ihbarında Ezhel adlı şahsın, Youtube'den yapmış olduğu yayınlarda uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği, gençleri uyuşturucu kullanımına, şiddete özendirme nitelikli yayınlar yaptığı öne sürüldü. İhbar üzerine yapılan araştırmada 'Ezhel' rumuzlu şahsın şüpheli Serdar İpekçioğlu olduğu tespit edildi. Şüpheli İpekçioğlu'nun kullandığı 'Ezhel06' isimli İnstagram hesabında şüphelinin hint keneviri bitkileri ile çekilmiş fotoğrafının olduğu, bu fotoğrafın 5 bin 182 kişi tarafından beğenildiği belirlendi. Yine İpekçioğlu tarafından şarkı sözü olarak yazıldığı belirtilen 'Esrarın da etkisiyle ışık daha parlak çekilir nefesler' sözünü yazdığı belirlendi.

"AMACIM UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAYI ÖZENDİRMEK DEĞİLDİ"

Şüpheli İpekçioğlu, 23 Mayıs 2018 tarihinde gözaltına alındı. İfadesinde paylaşımların kendisi tarafından yapıldığını beyan eden İpekçioğlu'nun savcılık ifadesinde , “Instagram ve Youtube isimli sosyal medya ortamında 'Ais Ezhel' mahlası ile paylaştığım videoda amacım uyuşturucu madde kullanmayı özendirmek değildi. Ben müzisyenin, güfte yazdığım da oluyor. Bu nedenle bu şekilde bir video paylaştım. Suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Tutuklama talebiyle Anadolu 2.Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen İpekçioğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(ARŞİV FOTOĞRAF)

Tutuklanan Ezhel'in ilk ifadesiTutuklanan Ezhel'in ilk ifadesi

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