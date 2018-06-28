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Tutuklanan HDP'li şarkıcının telefonundan Murat Karayılan'la fotoğrafları çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 16:27 | Son Güncelleme

Edirne'de, HDP'nin seçim çalışmalarına katılmak için geldiği Enez ilçesinde, 'terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konulan, 'Hozan Cane' adını kullanan Almanya vatandaşı şarkıcı Saide İnaç'ın (47) terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan ve örgüt mensuplarıyla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Tutuklanan HDP'li şarkıcının telefonundan Murat Karayılan'la fotoğrafları çıktı

Almanya vatandaşı olan ve Hozan Cane adını kullanan şarkıcı Saide İnaç, geçen hafta HDP'nin 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili seçimlerine yönelik çalışmalarına katılmak için Edirne'ye geldi. Kent merkezindeki çalışmaların ardından Enez ilçesine giden Saide İnaç, dönüş yolunda Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medyadaki paylaşımlarında 'terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı' iddiasıyla gözaltına alındı.

'MONTAJ' DEDİ AMA...

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan İnaç, geçen Salı günü sevk edildiği Edirne Adliyesi'nde 'terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası' yapmak suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Tutuklanan Saide İnaç'ın sosyal medya hesaplarında ve cep telefonunda yapılan incelemede, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan ve teröristlerle Kandil'de çekilmiş fotoğrafları tespit edildi. Savcılıkta ifade veren İnaç, fotoğrafların yönetmenliğini ve oyunculuğunu yaptığını söylediği 'Şengal 74' filmindeki görüntüler olduğunu söyledi. Terörist başı Murat Karayılan ile fotoğrafının gerçek olduğunu itiraf eden Saide İnaç, diğerlerinin ise 'montaj' olduğunu iddia ederek, elinde silah olan fotoğrafları için "Film çekiyorduk" dedi.

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Saide İnaç'ın tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından, "Mahkemeye çıkarıldım, yönetmenliğini ve oyunculuğunu yaptığım Şengal 74 filmindeki görüntülerden dolayı tutuklandım. Edirne Kapalı Cezaevine götürülüyorum" yazısının paylaşıldığı görüldü. Kısa bir süre sonra ise İnaç'ın sosyal medya hesabının kapatıldığı görüldü.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Saide İnaç PKK Murat Karayılan

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