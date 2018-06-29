TUTUKLANAN UĞUR K. EYLÜL'ÜN ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILMIŞ

ANKARA'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde 7 gün önce kaybolan Eylül Yağlıkara'yı arama çalışmaları devam ediyor. Bu arada olayın bir numaralı şüphelisi tutuklu Uğur K.'nın, Eylül'ün kaybolduğu gün arama çalışmalarına da katıldığı ortaya çıktı. Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'ne geldi. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül'ün eve gelmediğini fark eden ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince, durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker ve AFAD ekibi ve özel bir ekip sevk edildi. Ancak 7 gün boyunca havadan ve karadan yapılan aramalara rağmen küçük kızın izine rastlanılamadı.Olayla ilgili devam eden çalışmalar kapsamında Yağlıkara Ailesinin komşusu Uğur K. tutuklandı. Jandarma, Uğur K.'nın el konulan otomobilinde inceleme yaptı. Otomobilde bulunan bir saç teli ile aracın yıkandığı tespit edilen arka koltukları ve paspasları kriminal laboratuvarda incelendi. Yağlıkara Ailesi’nden alınan DNA örnekleriyle Uğur K.’nin aracının koltuğunun yıkanan bölümü ve bulunan bir eldivendeki kan lekeleri ile saç telinin Eylül’e ait olduğu belirlendi.

Bunun üzerine ekipler, Uğur K.'nın üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Cezaevinde bulunan Uğur K.'nın vereceği ifade sonrası ekiplerin Eylül'ün izini süreceği öğrenildi. Ekipler dün gecede Uğur K.'nın evinin önünde bulunan diğer aracının üzerinde kriminal inceleme de bulunduğu öğrenildi.

Bu arada Uğur K.’nın annesi H.K ve sevgilisi olduğu iddia edilen bir kişinin de sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

EYLÜL’Ü ARAMA ÇALIŞAMLARINA KATILMIŞ

Bu arada Uğur K.'nın geçtiğimiz hafta bugün kaybolan Eylül'ün arama çalışmalarına mahalle sakinleri ile birlikte katıldığı ortaya çıktı. Akşam saatlerinde kadar devam eden çalışmalara katılan Uğur K.'nın aynı günün akşamında Polatlı ilçe merkezine gittiği öğrenildi. Yağlıkara Ailesinin ise bu durumdan şüphelendiği ve jandarmaya bu durumu da ilettiği belirlendi.

'İÇİMİZ KAN AĞLIYOR'

Bir haftadır kayıp olan Eylül'ün ailesinin ve yakınlarının gergin bekleyişi devam ediyor. Baba İbrahim Yağlıkara, "Kızım bir haftadır yok, halen bulunamadı. Devletimize güveniyoruz, yavrum öyle ya da böyle getirecekler. Bizim içimiz kan ağlıyor. Bu caniler bulunsun. Umudum var, yitirmedim. Rabbime güveniyorum, evladımı bana bağışladı verdi, bir daha verecek inşallah. Ona eminim" dedi.

Gün içerisinde AFAD, polis ve jandarma ekiplerinin köy çevresindeki çeşitli bölgelerde arama ve tarama çalışması yürütecekleri öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Baba İbrahim Yağlıkara ile röp.

-Şüphelinin evi ve aramasından görüntü

-Ailenin gergin bekleyişi

-Detay

Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet Bayram/POLATLI (Ankara), (DHA)-

