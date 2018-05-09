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Tutuklanan zanlı adliyeden kaçmaya çalışırken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 15:39 | Son Güncelleme

Bursa'da cinsel istismar suçundan tutuklanan zanlı, elleri kelepçeli halde adliyeden kaçmaya çalıştı - Polis memurlarının müdahalesiyle adliyenin merdivenlerinde yakalanan zanlı cezaevine götürüldü

Bursa'da cinsel istismar suçundan tutuklanan zanlı, elleri kelepçeli halde adliyeden kaçmaya çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verilen B.K. (24), Bursa Adliyesinde polislerin yanından kaçmaya başladı.

Elleri kelepçeli koşarak adliyeden çıkan zanlıyı, beraberindeki Çocuk Şube Müdürlüğü ve adliyede görevli polis memurları merdivenlerde yakaladı.

Zanlı kaçma girişiminin ardından E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.

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