HABER

 TUTUKLU ESKİ EMNİYET MÜDÜRLERİ SORGU İÇİN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE

GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 15:27 | Son Güncelleme 33 dakika önce

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

ABD'de Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılandığı davaya ilişkin soruşturma yürüten İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri cezaevindeki eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakup Saygılı ile yardımcıları Yasin Topçu ve Kazım Aksoy'u gece saatlerinde cezaevinden İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi.

REZA ZARRAP, METİN TOPUZ VE HÜSEYİN KORKMAZ HAKKINDA İFADE VERECEKLER

Tutuklu 3 eski polisin, Reza Zarrab'ın sanıkken tanık olduğu, Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılandığı davaya belge kaçırılmasıyla ilgili sorgulanacağı öğrenildi.

Saygılı, Topçu ve Aksoy'a ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'la ilişkileri ve İstanbul 13. ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen '17-25 Aralık kumpası' davalarında sanık olan, aynı zamanda ABD'deki davada da tanık olan eski polis Hüseyin Korkmaz olan bağlantılarının sorulacağı da kaydedildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Meteoroloji’den son dakika hava durumu: Kar yağışı için tahminler değişti!

Meteoroloji’den son dakika hava durumu: Kar yağışı için tahminler değişti!

'Bu iş benim kadınlığa geçiş dönemim oldu'

'Bu iş benim kadınlığa geçiş dönemim oldu'

Başakşehir Arda Turan'la anlaştığını açıkladı

Başakşehir Arda Turan'la anlaştığını açıkladı

7 ilden gelen 100 kişinin yaptığı şey dehşete düşürdü

7 ilden gelen 100 kişinin yaptığı şey dehşete düşürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir sabah uyandı ve görmüyordu! Türkiye'de sadece 6 kişide bu hastalık var

Bir sabah uyandı ve görmüyordu! Türkiye'de sadece 6 kişide bu hastalık var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar Gaziantep'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar Gaziantep'te

Askeri gemide yangın! 11 asker hastaneye kaldırıldı

Askeri gemide yangın! 11 asker hastaneye kaldırıldı

Bozdağ'dan AYM'nin kararına ilişkin yeni açıklama

Bozdağ'dan AYM'nin kararına ilişkin yeni açıklama

Son dakika: TSK, Afrin'deki PYD mevzilerini vurmaya başladı

Son dakika: TSK, Afrin'deki PYD mevzilerini vurmaya başladı

Erdoğan'dan Afrin'e operasyon sinyali!

Erdoğan'dan Afrin'e operasyon sinyali!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.