Tutuklu iki Yunan askerin tahliyesi

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Edirne’de askeri bölgede yakalandıktan sonra tutuklu yargılanan Yunan ordusuna mensup iki askerin bugün tahliye edilmesinin bölgede dostluk, iyi komşuluk ve istikrarın güçlenmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Çipras, 1 Mart'ta yakalanan Teğmen Aggelos Mitrodotis ile Astsubay Çavuş Dimitris Kuklacis’in, Edirne'deki 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verilmesinin ardından twitter hesabından paylaştığı mesajında, iki Yunan askerin tahliyelerinin "hukuki bir işlem olduğunu" kaydetti.

Başbakan Çipras mesajında, "İki Yunan askerinin tahliye edilmesi, bölgede dostluk, iyi komşuluk ve istikrarın güçlenmesine katkı sağlayacak. İki subayımıza ve ailelerine, çabalarımıza gösterdikleri güven ve sabır için teşekkür ve tebrik etmek istiyorum. Aggelos ve Dimitris, vatana iyi dönüşler." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, iki Yunan askerinin tahliye edilmelerinden büyük sevinç duyduğunu ifade ederek, "Büyükelçimiz Mavroidis’e, elçilik müsteşarı Baltas’a ve Konsolos Theoharidis’e büyük tebrikler. Türk tarafından yardımcı olan herkese de teşekkürler. Gecenin en büyük kazananı diplomasi oldu." diye yazdı.