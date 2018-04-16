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Tutuklu sanık duruşmada kendisini ateşe verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 14:01 | Son Güncelleme

Mardin'in Derik ilçesinde belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Safitürk'ün şehit edildiği terör saldırısına ilişkin davada 8'i tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi - Siverek T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan tutuklu sanık Şerif Mesutoğlu, kendisini ateşe verdi - Siverek Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Mesutoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

MARDİN/ŞANLIURFA (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edildiği terör saldırısına ilişkin davanın duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan sanık Şerif Mesutoğlu, kendisini ateşe verdi.

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde Safitürk'ün şehit edildiği terör saldırısına ilişkin 8'i tutuklu 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada tutuksuz sanıklar Abdülkadir Deniz, Saime Ateş Mesutoğlu, Nursel Eser, Zinet Erdaş ve Zuhal Dalçin hazır bulunurken başka illerdeki cezaevlerinde tutuklu olan sanıklar Devran Aslan, Tahsin Erdaş, Şerif Mesutoğlu, Mehmet Deniz, Ahmet Deniz, Fikret Bağı, Fikret Deniz ve Vedat Erol ile SEGBİS aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Siverek T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS aracılığıyla savunma yapan tutuklu sanıklardan Şerif Mesutoğlu, davayla ilgili önemli şeyler söyleyeceğini dile getirerek, yanında bulunan diğer sanıklar ile görevlilerin çıkarılmasını talep etti.

Talebin kabul edilmesinin ardından odada yalnız kalan sanık Mesutoğlu, söyleyeceklerine mahkeme heyetinin inanmayacağını belirtti ve daha sonra oturduğu masanın altında bir şeyleri kurcalamaya başladı. Bu sırada ayağa kalkan Mesutoğlu'nun üzerini alevlerin kapladığı görüldü.

Cezaevindeki görevliler odaya girerek kendisini ateşe veren sanık Mesutoğlu'na müdahalede bulundu.

Mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi.

- Hayati tehlikesi bulunmuyor

Siverek T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki ilk müdahalesinin ardından Mesutoğlu, Siverek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Vücudunda yanıklar olan Mesutoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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