İSTANBUL (AA) - Metris Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlüler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı dolayısıyla "Çanakkale Oratoryosu" sahneledi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Esenler Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen etkinlik, cezaevinin toplantı salonunda yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, Türk tarihinin zaferlerle dolu olduğunu vurguladı.

Çanakkale'nin de bu zaferlerin en şanlılarından biri olduğunu dile getiren Topluyıldız, şunları kaydetti:

"Milletimizin her bir ferdi tek başına milletini savunmaya muktedir olduğunu düşünür ve bu şekilde davranır. Tutuklu ve hükümlülerimiz de kendileri gönüllü olarak böyle bir program yapmışlar. Bizim milletimiz tarih boyunca büyük fedakarlıklarla büyük zaferlere imza atmıştır. Dün de Afrin'de zulüm gördüğünü düşündüğümüz, bizden gördüğümüz insanların daha mutlu, bizim için de daha az zararlı bir ortamda yaşamalarını sağlamak için yürütülen harekatta sona ulaşıldı. İnşallah bundan sonra da milletimize bulaşan devletler, örgütler hep aynı şekilde mağlup edilirler, halkımız muzaffer olur."