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Tutuklu ve hükümlülerin yaptığı ürünler sergileniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 16:55 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde 59 cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüler tarafından üretilen yiyecekten giyeceğe, el sanatlarından ev eşyasına kadar pek çok ürün, Samsun'da açılan "Ürün ve El Sanatları Fuarı"nda sergileniyor - Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar: "20 yıl önce kurulan iş yurtları, bugün amacına uygun şekilde cezaevine düşen suçluları ıslah ederek, topluma faydalı bireyler haline getiren çok önemli merkez haline geldi"

Türkiye genelindeki 59 cezaevindeki tutuklu ve hükümlüler tarafından yapılan ürünler, Samsun'da sergileniyor.

Adalet Bakanlığına bağlı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından her yıl bir ilde düzenlenen fuar kapsamında, 59 cezaevindeki tutuklu ve hükümlüler tarafından yapılan ürünlerin satışa sunulduğu "Ürün ve El Sanatları Fuarı", Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda açıldı.

Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, dört duvar arasında cezasını çeken insanların da topluma kazandırılması gerektiğini söyledi.

Devletin suç işleyenin cezasını mutlaka verdiğini belirten Uçar, "Bizim felsefemiz, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' mantığıdır. O insanlar ne kadar suç işlemiş olsalar da bizim insanımız. Devlet onları da yaşatmak zorundadır. 20 yıl önce kurulan iş yurtları, bugün amacına uygun şekilde cezaevine düşen suçluları ıslah ederek, topluma faydalı bireyler haline getiren çok önemli merkez haline geldi." dedi.

Cezaevine düşen insanların zamanını boncuk yaparak geçirdiğini sananlar bulunduğuna dikkati çeken Bilal Uçar, şöyle konuştu:

"İş yurtlarında üretilen ürünlerin cezaevindeki mahkumlar tarafından üretildiğini görünce ne büyük bir iş başarıldığını vatandaşlarımız görmüş olacak. Adalet sistemimizde cezaevinden çıkan insanların topluma karıştığında korkulan değil toplumun ara elemanı, aranan elamanı olması konusunda büyük bir işi başardık. Özel iş yerlerinin hükümlü çalıştırma zorunluğu var ama genelde bundan kaçınıyorlar. Bizim iş yurtlarımızda meslek sahibi olmuş hükümlüler, ara eleman ihtiyacını karşılamış oluyor. Bu insanların topluma kazandırılmasında bizim yaptığımız fedakarlıkların ortaya çıkması ancak iş verenlerin de meslek sahibi olmuş kardeşlerimize sahip çıkması ile olur."

Adalet Bakanlığı İşyurtları Daire Başkanı Murat Atan da iş yurtlarında dünyaya örnek projeler gerçekleştirildiğini vurguladı.

Türkiye'de 200 iş yurdu bulunduğunu bildiren Atan, "İş yurtlarında tarımdan hayvancılığa, el sanatlarından gıdaya her türlü üretim yapılmaktadır. Türkiye'de 59 ceza infaz kurumunda tutuklu ve hükümlüler üretim yapmaktadır. Buradan elde edilen gelirler, tutuklu ve hükümlülerin eğitim ve ıslah çalışmasına harcanmaktadır. Ceza infaz kurumlarının artık boş zaman geçirilen yerler olmadığı, aksine üreten ve katma değer üretildiği gerçeği sergilenmektedir." ifadesini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta da iş gücünün niteliğinin artırılmasında iş yurtlarının çok faydalı olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından yiyecekten giyeceğe, el sanatlarından ev eşyasına kadar pek çok ürünün bulunduğu fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Fuarın açılışına, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ve Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz ile davetliler katıldı.

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