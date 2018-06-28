Tutuklu ve hükümlülerin yaptığı ürünler sergileniyor

Türkiye genelindeki 59 cezaevindeki tutuklu ve hükümlüler tarafından yapılan ürünler, Samsun'da sergileniyor.

Adalet Bakanlığına bağlı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından her yıl bir ilde düzenlenen fuar kapsamında, 59 cezaevindeki tutuklu ve hükümlüler tarafından yapılan ürünlerin satışa sunulduğu "Ürün ve El Sanatları Fuarı", Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda açıldı.

Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, dört duvar arasında cezasını çeken insanların da topluma kazandırılması gerektiğini söyledi.

Devletin suç işleyenin cezasını mutlaka verdiğini belirten Uçar, "Bizim felsefemiz, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' mantığıdır. O insanlar ne kadar suç işlemiş olsalar da bizim insanımız. Devlet onları da yaşatmak zorundadır. 20 yıl önce kurulan iş yurtları, bugün amacına uygun şekilde cezaevine düşen suçluları ıslah ederek, topluma faydalı bireyler haline getiren çok önemli merkez haline geldi." dedi.

Cezaevine düşen insanların zamanını boncuk yaparak geçirdiğini sananlar bulunduğuna dikkati çeken Bilal Uçar, şöyle konuştu: