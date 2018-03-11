Tutuklu Yunan askerleri için miting yaptılar

Yunanistan’ın Orestiada bölgesinde, Türkiye’de tutuklu bulunan 2 Yunan askeri için destek mitingi düzenlendi.

Yunanistan’ın Edirne’ye 20 kilometre mesafede bulunan Orestiada bölgesinde, Türkiye’de tutuklu bulunan 2 Yunan askerine destek amaçlı miting yapıldı. Yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı mitingde bazı konuşmacılar askerlerin en kısa zamanda Yunanistan’a geri dönmelerini talep etti. Pazartesi günü Edirne F Tipi Cezaevi’nde çocuklarını ziyaret edecek olan askerlerin aileleri ise mitinge katılmadı.

Orestiada Belediye Başkanı Vasilis Mavridis, bölge halkının tepki olarak Türkiye’yi ziyaret etmediklerini ve boykot yaptıklarını iddia etti. Belediye Başkanı, hafta sonları bin 200’e yakın Yunan Türk tarafına geçerken, şimdi bunun sıfıra yakın olduğunu ileri sürdü.

Bazı Yunan tur operatörleri de boykot planı hazırladıklarını söyleseler de şimdiye kadar böyle bir adım atılmış değil.

İki Yunan askeri 1 Mart tarihinde Türk devriyeleri tarafından Meriç bölgesinde Karaağaç’ta yakalanmıştı.