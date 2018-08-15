Tutuklu Yunan askerlerin serbest bırakılması

EDİRNE (AA) - Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Yunan askerler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından tahliye edildi.
Yunanistan ordusundan Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis, Edirne F Tipi Cezaevi'ndeki işlemleri sonrasında sağlık kontrolü için Edirne Sultan Murat Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Askerler, sağlık kontrolünün ardından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine hareket etti. 2 Yunan asker, Çorlu Havaalanı'nda bekleyen uçakla ülkelerine gidecek.
Yunan askerlerin avukatı Selin Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, sınır ihlali nedeniyle tutuklu bulunan askerlerin, tutukluluk süreleri göz önüne alınarak savcılık talebiyle tahliye edildiklerini belirtti.
Avukat Hakan Yalçıntuğ ise adli kontrolsüz direk tahliye kararı verilmesi sonrası cezaevinden çıkan Yunan askerlerinin adli muayenenin yapılması sonrasında Çorlu'ya hareket ettiklerini ifade etti.
Yalçıntuğ, askerlerin uçakla ülkelerine hareket edeceklerini kaydetti.
CNN International'da ilginç analiz: Türkiye'yi kaybetmenin bedelini ağır ödeyecekler
Beyaz Saray'dan Rahip Brunson açıklaması: Trump hayal kırıklığı yaşıyor
TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı
Bursa'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı
Zonguldak'ta akılalmaz olay! 7 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı
Bartın'da sahte hoca suçüstü yakalandı! Kaynanalar için tatlı dil muskası bile yazmış!
İYİ Parti Kırıkkale kurucu İl Başkanı Mustafa Akyürek istifa etti
İYİ Parti'de deprem! İstifalar peş peşe geliyor
Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar
Google'da 'Rüyada dolar görmek' araması zirvede!
Yüzde 40 zam kapıda!
Hazar Gölü'nden Batık Şehir çıktı!