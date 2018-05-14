Tutuklu Yunan askerlerine AP'den ziyaret

EDİRNE (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) Delegasyonu Başkanı Manolis Kefalogiannis, Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup iki askeri kaldıkları cezaevinde ziyaret etti.

Edirne'ye gelen Kefalogiannis, F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yunan askerleri Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis'i ziyaret etmek üzere cezaevine gitti.

Kefalogiannis'in ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü. Ziyaret sırasında, gazetecilerin cezaevi tarafına geçişine güvenlik güçlerince izin verilmedi.

Ziyaretin ardından Kefalogiannis, Kıyık semtinde bulunan Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi'ne geçti. Burada rahip Aleksandır Çıkırık ile bir süre sohbet eden Kefalogiannis, daha sonra dua etti.

Sadece kendisini dışarıda bekleyen Yunan gazetecilere ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Kefalogiannis, Türk gazetecilerinin sorularını ise yanıtsız bıraktı.

-Olay

Edirne'de 1 Mart'ta, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut kartalları" adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay çavuş rütbelerindeki 2 askeri, askeri yasak bölgede yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler, Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmişti.