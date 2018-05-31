"Tütün üzerinden emek veren gayret eden AK Parti"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Tütün üzerinden emek veren gayret eden üreticiyi rahatlatan AK Parti iken sanki AK Parti yasaklıyormuş gibi çok bilinçli algı operasyonu var." dedi.

Aydın, beraberinde AK Parti İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ile Atatürk Bulvarı'ndaki tütüncü esnafı ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Aydın, son zamanlarda Adıyaman'da tütün üzerinde belli bir grup tarafından istismar siyaseti yapıldığını gördüklerini ifade ederek, bu durumu kent halkının da gördüğünü ve yapılmak istenileni anladığını söyledi.

Tüm siyasi propagandasını adeta tütün üzerinden yapan bir zihniyet ve siyasi partinin faaliyet gösterdiğini anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Tütünü yasaklayan bu zihniyetin temsilcileridir. Üreticinin alın teri ve el emeği göz nuru olarak bildiğimiz bu tütünü maalesef eskiler tamamen yasaklamışlardı. Gördüğünüz gibi AK Parti döneminde her taraf tütün oldu. Aynı zamanda üreticilerin yanında tütün tüccarları da çıktı. Herkes tütününü ekmeye başladı. 50 kilograma kadar nakil imkanını biz getirdik. Onu serbest eden biziz. Tütün üzerinden emek veren gayret eden üreticiyi rahatlatan AK Parti iken sanki AK Parti yasaklıyormuş gibi çok bilinçli algı operasyonu var. Halkımız zaten buna kanmıyor."

"Tütünü, AK Parti yasakladı" gibi çok çirkin algı operasyonunun yürütüldüğüne dikkati çeken Aydın, algı operasyonlarına kimsenin gelmemesi gerektiğini dile getirdi.

