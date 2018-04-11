Tütüncü, Servisçi esnafıyla buluştu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Servisçi esnafıyla bir araya geldi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin’in okullara hizmet veren servislerin şoförlerine yönelik verdiği kahvaltıya katıldı. Osman Gazi Semt Konağı’ndaki kahvaltıya, Antalya Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere de katıldı. Hakan Tütüncü, haftanın her günü esnafın yanında olmaya önem verdiğini belirterek, “Esnaf dükkânı ziyaretinde, esnafla kahvaltılı sohbette ve esnaf odaları toplantılarında esnaflarımızla beraber olmak bizim için büyük bir mutluluk vesilesi” dedi.

“Esnaf toplumun vicdanı ve tabanıdır”

Kendisinin de bir esnaf çocuğu olduğunu anımsatan Başkan Tütüncü, “Toplumun nabzını tutan en dinamik unsur esnaflardır. Esnafa, bu şehirde neler oluyor diye sorun, hepsini en güzel vaziyette size anlatırlar. Esnaf, toplumun vicdanı ve en tabanıdır. Dolayısıyla esnafa yakın olan topumla yakın olmuş demektir. Biz de esnafımızla birlikte aynı yöne bakmaya, esnafımız için gayret etmeye, esnaf birliklerimize, odalarına destek vermeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnafın yanında olacağız.”