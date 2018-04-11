Tütüncü, Servisçi esnafıyla buluştu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Servisçi esnafıyla bir araya geldi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Servisçiler Odası Başkanı Süleyman Şahin’in okullara hizmet veren servislerin şoförlerine yönelik verdiği kahvaltıya katıldı. Osman Gazi Semt Konağı’ndaki kahvaltıya, Antalya Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere de katıldı. Hakan Tütüncü, haftanın her günü esnafın yanında olmaya önem verdiğini belirterek, “Esnaf dükkânı ziyaretinde, esnafla kahvaltılı sohbette ve esnaf odaları toplantılarında esnaflarımızla beraber olmak bizim için büyük bir mutluluk vesilesi” dedi.
“Esnaf toplumun vicdanı ve tabanıdır”
Kendisinin de bir esnaf çocuğu olduğunu anımsatan Başkan Tütüncü, “Toplumun nabzını tutan en dinamik unsur esnaflardır. Esnafa, bu şehirde neler oluyor diye sorun, hepsini en güzel vaziyette size anlatırlar. Esnaf, toplumun vicdanı ve en tabanıdır. Dolayısıyla esnafa yakın olan topumla yakın olmuş demektir. Biz de esnafımızla birlikte aynı yöne bakmaya, esnafımız için gayret etmeye, esnaf birliklerimize, odalarına destek vermeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnafın yanında olacağız.”
“Oda seçimi mahalli seçim gibi çetin geçti”
Antalya Servisçiler Odası’nın yoğun bir seçim döneminden çıktığını hatırlatan Tütüncü, “Servisçiler Odası’nın seçim dönemi çok çetin geçti. Adayların ofisler tutmaları, büyük kampanyalar yapmaları, sanki mahalli seçim gibi oldu. Bu bir yandan iyi bir şey. Demek ki, odalar güçleniyor. Güçlenen odalara aday olmak isteyenler çıkıyor ve seçimi kazanmak için ciddi bir kampanya sürdürüyor. Servisçiler Odası’nın 6 Ocak 2018’de yaptığı seçimler geride kaldı. Yeni bir dönem başladı. Birlik ve beraberlik içerisinde el ele kola gönül gönüle dostluğu derinleştirerek geleceğe yürümek lazım.”
Birlik ve beraberlik mesajı
Başkan Hakan Tütüncü, toplumda şiddetle birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek, “Esnaf odalarının üst çatı kuruluşunun adı da esnaf odaları birliğidir. Birlik olan yerde tek yürek, tek ses olmak vardır. Yani gönül birliği, yürek birliği vardır. Bunları kazanmamız lazım. Her meslek grubu gibi servisçi esnafımızın da bir takım zorlukları, güçlükleri ya da iktidardan, yerel yönetimden beklentileri olabilir. Bu beklentilerin karşılanması noktasında da birlik ve beraberlik ruhunu muhafaza etmeniz size çok yardımcı olacak. Bir belediye başkanlığından öte sizin odanızın fahri bir üyesi gibi sizin yanınızda durmaya, sizin için gayret etmeye devam edeceğim.”
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