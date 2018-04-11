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Tütüncü: “Teşkilatımızla 2019’a yürüyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 13:04 | Son Güncelleme

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe’nin mahalle teşkilat başkanı ve yönetimleriyle yaptığı hizmet değerlendirme toplantılarını tamamladı.Kepez’deki Mahallelerdeki çalışmaların değerlendirildiği toplantıların bu dönemki son oturumu, Duacı, Başköy, Odabaşı, Çamlıca, Kızıllı ve Kirişçiler mahalle başkanlarıyla yapıldı.

Tütüncü: “Teşkilatımızla 2019’a yürüyoruz”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe’nin mahalle teşkilat başkanı ve yönetimleriyle yaptığı hizmet değerlendirme toplantılarını tamamladı.
Kepez’deki Mahallelerdeki çalışmaların değerlendirildiği toplantıların bu dönemki son oturumu, Duacı, Başköy, Odabaşı, Çamlıca, Kızıllı ve Kirişçiler mahalle başkanlarıyla yapıldı. Toplantıda AK Parti Kepez İlçe Başkanı Mustafa Erol ile İlçe Kadın Kolları Başkanı Ferah Nur Ünal da hazır bulundu.

Tütüncü: “Mahalle teşkilatlarını önemsiyoruz”
Başkan Tütüncü, “Mahalle başkanlarından, yaşadıkları bölgelerle ilgili aktarmak istedikleri hususları bize ifade etsinler istedik. Toplantıların güzel ve faydalı neticeleri oldu. 66 mahallenin tamamında çalışmalarımızı gözden geçirdik. Bu toplantılarla partimizin mahalle teşkilatlarına verdiğimiz önemin de altını çizmiş olduk” dedi.

“Parti teşkilatımızla omuz omuza Kepez için çalışıyoruz”
Mahalle başkanlarının toplantılarda taleplerini ilettiklerini kaydeden Tütüncü, “66 mahalle başkanımızı dinledik. Allah’a çok şükürler olsun ki mahallelerde çok büyük eksiğimizin olmadığını gördük. Hemşehrilerimize daha iyi hizmet verebilmek için omuz omuza, gönül gönüle AK Parti Kepez İlçe Teşkilatımızla çalışmaya devam edeceğiz. Katılımlarından ve desteklerinden dolayı İlçe Başkanımız Mustafa Erol’a, İlçe Kadın Kolları Başkanımız Ferah Nur Ünal’a, teşkilatımızın başkan yardımcılarına, tüm mahalle başkanlarına ve belediyemizin bürokratlarına teşekkür ederim. Teşkilatımızla gönül gönüle 2019’a yürüyoruz.”

Tütüncü: “Teşkilatımızla 2019’a yürüyoruz”

Tütüncü: “Teşkilatımızla 2019’a yürüyoruz”

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