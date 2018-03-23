Tütüncü’den ‘Down Sendromlular Merkezi’ müjdesi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Down Sendromlular Merkezi kuracaklarının müjdesini verdi.
Kepez Belediyesi, 21 Mart Down Sendromlular Günü dolayısıyla özel çocuklara ve ailelerine moral ve motivasyon yemeği düzenledi. Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı Antalya Şubesi işbirliği ile Antalya Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen programda, otistik ve Down sendromlu bireylerin görev aldığı ritim grubu ile mehteran takımı birer konser verdi.
Moral gecesinde, Halk Eğitim Merkezi’nin çeşitli kurslarına katılan otistik ve Down sendromlu bireylerin el emeği göz nuru eserlerinden oluşan serginin de açılışı yapıldı.
“Verdiğimiz destek hizmete dönüşüyor”
Programa katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Belediye olarak her türlü imkanlarımızı engelli bireylerimize hizmet veren derneklerimizle, vakıflarımızla bölüşüyoruz. Daha da önemli olan şu ki; bizim sunduğumuz imkânların derneklerimiz gayretleriyle anlamlı bir hizmete ve esere dönüşmesidir. Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı’mızın gayretli çalışmalarını her platformda takdirle andım. Vakfın Antalya Şube Başkanı Gülcan Ay hanımefendiye ve ona destek veren bütün gönül dostlarımıza teşekkür ederim” dedi.
Vakıf ile yaptıkları anlamlı işlerden bir tanesinin mehteran takımını kurmak olduğunu aktaran Tütüncü, “Engelli, otistik ve Down sendromlu bireylerin görev aldığı mehteran takımı, performansıyla izleyenleri büyülüyor.”
“Özel yavrularımızın kendilerini değerli hissetmesi bizi mutlu ediyor”
Farkındalık yemeği ile Down sendromlu bireylerin kendilerini değerli hissetmelerini amaçladıklarını belirten Tütüncü, “Bu yavrularımızın kendilerini değerli ve önemli hissetmesi elde edebileceğimiz en büyük mutluluktur. Çünkü devletin en önemli vazifelerinin başında her ferdini mutlu etmesi, kendini önemli hissettirmesi gelir. Devlet bir babadır. Devletin şefkat göstermesi kanunlarımızda devlet şefkati olarak tanımlanmış bir husustur. İşte sosyal devlet olmanın yolu da şefkat göstermeden geçiyor” diye konuştu.
Merkez 7 gün hizmet verecek
Konuşmasında, Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı Antalya Şubesi işbirliği Down Sendromlular Merkezi kuracaklarının müjdesini paylaşan Başkan Hakan Tütüncü, “Bu farkındalık merkezinde haftanın 7 günü çok özel etkinlikler yapacağız. Bu merkez aslında farkındalığı sosyal aktivitelerle hayatın içerisine çok farklı bir şekilde katacak bir merkez olacak” dedi.
Başkan Tütüncü, konuşmasının ardından Halk Eğitim Merkezi’nin açtığı okuryazarlık kursundan mezun olan Down Sendromlu öğrencilere mezuniyet sertifikalarını verdi.
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