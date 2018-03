Tütüncü’den ‘Down Sendromlular Merkezi’ müjdesi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Down Sendromlular Merkezi kuracaklarının müjdesini verdi.

Kepez Belediyesi, 21 Mart Down Sendromlular Günü dolayısıyla özel çocuklara ve ailelerine moral ve motivasyon yemeği düzenledi. Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı Antalya Şubesi işbirliği ile Antalya Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen programda, otistik ve Down sendromlu bireylerin görev aldığı ritim grubu ile mehteran takımı birer konser verdi.

Moral gecesinde, Halk Eğitim Merkezi’nin çeşitli kurslarına katılan otistik ve Down sendromlu bireylerin el emeği göz nuru eserlerinden oluşan serginin de açılışı yapıldı.

“Verdiğimiz destek hizmete dönüşüyor”

Programa katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Belediye olarak her türlü imkanlarımızı engelli bireylerimize hizmet veren derneklerimizle, vakıflarımızla bölüşüyoruz. Daha da önemli olan şu ki; bizim sunduğumuz imkânların derneklerimiz gayretleriyle anlamlı bir hizmete ve esere dönüşmesidir. Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı’mızın gayretli çalışmalarını her platformda takdirle andım. Vakfın Antalya Şube Başkanı Gülcan Ay hanımefendiye ve ona destek veren bütün gönül dostlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Vakıf ile yaptıkları anlamlı işlerden bir tanesinin mehteran takımını kurmak olduğunu aktaran Tütüncü, “Engelli, otistik ve Down sendromlu bireylerin görev aldığı mehteran takımı, performansıyla izleyenleri büyülüyor.”