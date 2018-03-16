Tütüncü’den Turnuvaya Destek

Maçın başlama vuruşu Tütüncü’den Hakan Tütüncü, Kamil Tabaklar Parkı Spor Tesisleri’nde düzenlenen turnuvada, Kepez ve Muratpaşa ilçelerindeki muhtar derneklerinin kurduğu takımlar arasındaki maçın başlama vuruşunu yaptı. Her iki takımın kalecisine penaltı atışı da yapan Tütüncü, yaptığı konuşmada, turnuvada ilk olarak AAFD ile Aksu, Döşemealtı, Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez ilçelerindeki muhtar derneklerinin oluşturduğu takımların mücadele ettiğini anımsattı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ’Muhtarlarımız ile Haydi Futbola El Ele’ turnuvasının gençleri ve çocukları sokağın kötü alışkanlıklarından uzaklaştırmayı amaçlayan önemli bir sosyal proje olduğunu söyledi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Muhtarlar Derneği ile Antalya Amatör Futbolcular Derneği (AAFD) tarafından düzenlenen ’Muhtarlarımız ile Haydi Futbola El Ele’ turnuvasını ziyaret etti. Başkan Hakan Tütüncü, Antalya Muhtarlar Dernek Başkanı Nazif Alp, AAFD Başkanı Adnan İmirgi, Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Büyükkeleş, Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan ile Antalya Kent Konseyi Gençlik ve Spor Çalışma Grubu Başkanı Recep Şengün tarafından karşılandı.

Turnuva dostluğa vesile olacak

Tütüncü, “Bu turnuva ile spor yapan bir topluma dikkat çekilmesi ile başta gençler ve çocuklar olmak üzere mahalle sakinlerinin spora özendirilmesi amaçlanıyor. Önce muhtarlar derneklerimiz arasında maçlar oynanıyor. Bu maçlarda hem bir sportif heyecan hem de güzel bir dostluk doğacak” dedi.

Önemli bir sosyal proje

AAFD’ın daha sonra 19 ilçede mahallelerde çocuklar ve gençler için futbol turnuvası düzenleyeceğini belirten Başkan Hakan Tütüncü, “Turnuva ile gençleri ve çocukları sokağın her türlü kötü alışkanlıklarından kurtaracak önemli bir sosyal amaca da ulaşmış olacağız. Bu güzel amaçlara ulaşmışken birbirimizle dostluğumuzu, arkadaşlığımızı derinleştireceğiz. Biraz daha yarenlik etmiş, farklı bir ortamda samimiyetimizi geliştirmiş olacağız.”

Baklava ikram etti

Tütüncü, AAFD Başkanı Adnan İmirgi’nin sportif faaliyetlerin tabana yayılması konusunda önemli çalışmalar yaptığının da altını çizdi.

Başkan Tütüncü, ’Muhtarlarımız ile haydi futbola el ele’ turnuvasını düzenlemesinden dolayı Muhtarlar Dernek Başkanı Nazif Alp, AAFD Başkanı Adnan İmirgi’ye, Antalya Kent Konseyi Gençlik ve Spor Çalışma Grubu Başkanı Recep Şengün’e teşekkür etti.

Her iki takımın oyuncularına baklava da ikram eden Tütüncü, başlama vuruşunu yaptıktan sonra bir süre maçı izledi.