Tuvalette doğum yapıp, bebeği çantasına koyan kız hakkında karar çıktı

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tuvaletinde doğum yaparak çocuğunu öldürmeye çalıştığı iddia edilen üniversite öğrencisi B.H. hakkında savcılık tarafından 20 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede üniversiteli kız B.H’nin karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede aniden doğum yaptığını ve çocuğunun ağzına şişe kapağı sokup görünmemesi için üzerini makyaj malzemeleri kapatarak bebeğin öldürmeye çalıştığı anlatılmıştı. Genç kızın hamile olduğundan son ana kadar haberinin olmadığını anlattığı aktarılan iddianamede B.H.’nin 20 yıla kadar hapsi istenmişti.

Açılan davaya ilişkin ilk duruşma geçtiğimiz günlerde görüldü. İstanbul Ağır Ceza mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık B.H cezaevinden getirilirken, çocuk ve babası duruşma salonunda hazır bulundu.

Bebeğini öldürmeye eyleminin olmadığını anlatan sanık B.H, “20 yaşında üniversite öğrencisiyim. Son ana kadar hamile olduğumu bilmiyordum. Adetim hiç kesilmedi. Hamilelikte sadece 4 kilo aldım. Lavaboda bebeği görünce şok oldum. Çok fazla kan kaybettiğimi anladım. Yanımdaki sırt çantama bebeği koydum. Başka türlü bebeği düşüreceğimi düşündüm. Bebeğimden 10 aydır ayrıyım. Eşim bebeği kabullendi. Doğum sırasından itibaren hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Bayılmışım. Bebeğin babasıyla cezaevinde bulunduğum sırada evlendik” dedi.