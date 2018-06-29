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Tuvalette korkunç son!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 11:03 | Son Güncelleme

Adana'da, cami tuvaletinde yüksek dozda eroin aldığı iddia edilen 'Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama' mezunu Ceyhun Karataş (27), hayatını kaybetti.

Adana Seyhan ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki bir caminin tuvaletinde görevli, öğle saatlerinde içeriden kilitli olan tuvaletten uzun süre kimsenin çıkmadığını fark edip, kapıya vurdu. Tuvaletten ses gelmeyince görevli, şüphelenip, kontrol etmek amacıyla kapının üzerine tırmandı.

İçeride yerde yatan kişiyi gören görevli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Ceyhun Karataş olduğu belirlenen gencin, yaşamını yitirdiğini tespit etti.

ENJEKTE ETMİŞ!

Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama mezunu olan Karataş'ın vücuduna fazla dozda eroin enjekte ettiği saptandı.

Karataş'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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adana uyuşturucu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
içecek başka yer mi yoktu da cami tuvaletinde içtin
Hangi bölümden mezun olduğunun haberle ne ilgisi var onu anlamadım ?
Nasil yasarsan öyle ölürsün
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