Tuvalette yerli turiste 1 TL, yabancı 2 TL uygulamasına tepki

Antalya’nın Manavgat ilçesinde her gün yüzlerce turistin ziyaret ettiği ilçenin sembollerinden birisi haline gelen Külliye Cami’ndeki tuvalet ücreti tepkiye sebep oldu. Külliye cami’inin zemin katında bulunan tuvalette Türk vatandaşlarından 1 TL tuvalet ücreti alınırken turistlerden ise 50 Cent yani 2 TL’nin üzerinde bir ücret alınması tepkilere neden oluyor.
Manavgat’ta görev yapan İngilizce öğretmeni olan Mehmet Yaran , 2 Estonya vatandaşıyla birlikte Külliye Camiini ziyaret ettiklerini belirterek “Ziyaret sırasında Külliye Camiinin giriş katında bulunan tuvalete girdik. Tuvaletten çıktığımızda tam anlamıyla bir şok yaşadım. Tuvaletteki görevli benden 1 TL alırken Estonyalı misafirlerden ise 2’şer TL aldı. Kapıda da tuvalet ücretlidir 50 Cent yazısı bulunuyor. Cami tuvaletinde bile yerli yabancı ayrımı yapılması bir Türk vatandaşı olarak Estonyalı misafirlerimin yanında beni oldukça üzdü. Turizm bölgesinde hem de caminin tuvaletinde bile turiste farklı tarife uyguluyoruz.” şeklinde konuştu.
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