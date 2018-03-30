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Tüyler ürperten olayda yeni gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 10:34 | Son Güncelleme

Erzurum’da topuk kanı alınmadığı için ortaya çıkan bebek cinayetinde, baba Harun Ş. (48) ile anne D.K.A.’nın (22) yargılanmasına devam edildi. Yaklaşık 2 yıldır bulunamayan bebek cesedi, babanın zaman zaman gidip ağladığı yerde dedektör köpekler eşliğinde aranacak.

Tüyler ürperten olayda yeni gelişme!

Özel bir şirkette işçi olarak çalışan Harun Ş., kızının arkadaşı D.K.A. ile sevgili oldu. Erkek kardeşi ve annesiyle birlikte yaşayan D.K.A. bu ilişkiden hamile kaldı. Doğum sancıları artan D.K.A., 7 Ocak 2016 tarihinde, Horasan Devlet Hastanesi’nde, bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Doğumla birlikte bu ilişkiyi D.K.A.’nın annesi de öğrendi. Doğumun haber verilmesi üzerine hastaneye gelen Harun Ş., iddiaya göre, sevgilisi D.K.A.’nın dünyaya getirdiği bebeği eşine baktırabileceğini söyleyerek, anneden aldı. Bebekten ’topuk kanı’ alınmaması ve gerekli aşıların yapılmaması üzerine hastane görevlileri, Harun Ş.’nin resmi nikahlı olan eşi N.Ş.’nin Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki evine gitti.

N.Ş.’nin böyle bir bebek dünyaya getirmediğini söylemesi üzerine hemşireler, baba Harun Ş.’yi aradı. Harun Ş., hemşirelerle görüşmeyip, kaçamak cevaplar verince sağlık görevlileri, bu kez anne D.K.A.’nın Horasan’daki evine gitti. D.K.A.’nın bebekten haberi olmadığını iddia etmesi üzerine Horasan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

BEBEĞİN CESEDİ BULUNAMADI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Harun Ş., Kars Çocuk Esirgeme Kurumu’na götürürken bebeğin yolda hayatını kaybettiğini fark ettiğini, kendisinin de yoldaki nalburdan kazma ve kürek alıp, bebeği kıyafetleriyle Sarıkamış ilçesine bağlı Karaurgan köyü yakınlarında toprağa gömdüğünü ileri sürdü. Harun Ş.’nin tarifi üzerine olay yeri inceleme ekipleri, bölgede araştırma yaptı ancak gösterdiği yerde kazılan çukurda bebeğin cesedi bulunamadı. Harun Ş., 23 Mayıs 2016 tarihinde tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Harun Ş., hakkında, Erzurum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’alt soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması devam eden Harun Ş., bu kez suçlamaları kabul etmedi. D.K.A. ve annesi G.A.’yı suçlayan Harun Ş., sevdiğini ele vermemek için suçu üstlendiğini iddia etti. Şikayetçi sıfatı ile dinlenen D.K.A. ve annesi G.A. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan D.K.A., Harun Ş. ile suçu birlikte işlediği iddiasıyla tutuklanırken, G.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. D.K.A. ve annesi hakkında da ’ağırlaştırılmış ömür boyu’ hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi ve Harun Ş.’nin dosyası ile birleştirildi.

’MONTU BEBEĞİN ÜZERİNE KAPATTI’

1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün hakim karşısına çıkan Harun Ş., D.K.A. ve annesi G.A. suçlamaları kabul etmedi. Hamileliğini korse giyerek evdekilerden sakladığını söyleyen D.K.A., Harun Ş.’nin düşük yapması için ilaç getirdiğini ancak kendisinin bunları kullanmadığını söyledi. İddia edildiği gibi bebeği düşürmek için ip, yüksekten atlama gibi şeyler yapmadığını belirten D.K.A., "Harun hamile olduğuma inanmıyordu. Sancılarım tutunca annemle hastaneye gittik. Çocuğu doğurunca bana inanmadığı için fotoğrafını çekip gönderdim. Annem orada öğrenince beni hastanede bıraktı gitti. Doğumdan bir gün sonra Harun hastaneye geldi. Kalacak yerimiz olmadığı için araç içerisinde iki gün kaldık. Daha sonra bana çocuğu bırakıp gitmemi, 3 gün sonra gelip beni de alacağını söyledi. Kabul etmedim. Kars’a doğru aracı sürmeye başladı. Ben ve bebek arka koltuktaydık. Aras Nehri’nin kenarına geldik. Beni araçtan tekmeleyerek, küfürler ederek indirdi. Yeni doğum yaptığım için çok halsizdim. Arabanın kapısını kilitleyerek üzerindeki yeşil montunu bebeğin üzerine kapattı. Dışarıdan cama vurdum ancak kapıyı açmadı. Tekrar araca bindim bebeği kontrol etmek istediğimde izin vermedi. Beni evimizin yakında bir yere bıraktı. Çocuğu nereye götürdü bilmiyorum. Kimseye söylememem için tehdit etti. Öldürme kastım olsaydı evde doğum yapardım, hastaneye gitmezdim" diye konuştu.

Müvekkili için iddianamede bebeğini toplum baskısına dayanamayıp öldürdüğünün belirtildiğini aktaran D.K.A.’nın avukatı Fatma Özen ise Harun Ş.’nin eşi N.Ş.’nin alınan ilk ifadesinde bebeğin bir gün onlarda kaldığını söylemesinin cinayeti müvekkilinin işlemediğini gösterdiğini bildirdi. Mahkeme Başkanı Server Şimşek, Sarıkamış Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Harun Ş.’nin yaşadığı Balabantaş köyündeki ormanlık alanda zaman zaman gidip ağladığının belirlendiğini söyledi. Bu çalışmanın mahkemeye ulaşması üzerine heyet, arama kurtarmalarda kullanılan dedektör köpeklerde babanın ağladığı su deposu ve altındaki ormanlık alanda arama yaptırma kararı aldı. Mahkeme, Harun Ş. ve D.K.A.’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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Erzurum cinayet bebek cinayeti

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
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Adam bir değil iki kişiyi öldürmüş hem genç kadının hayatını mahvetmiş hem de çocuğun, eşek kadar adamsın bir de evlisin insanlığından utanmadın mı Allahtan korkmadın mı? Kadını hastaneden almakla zaten işlemiş cinayeti...
Bebeği niye öldürüyorsunuz be vicdansızlar onun suçu ne? Toplum baskısıymış. Sanki yediğiniz halt doğru birşey de Evli biri kızının arkadaşı ile ilişki kurup hamile bırakıyor. Sizin Allah korkunuz da mı yok bukadar sapıttınız. Niye şaşırıyorum ki baba öz kızına cinsel istismarda bulunuyor ise bebeklik çocukluk çağında iken bile ...
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