Tüyler ürperten olayda yeni gelişme!

Özel bir şirkette işçi olarak çalışan Harun Ş., kızının arkadaşı D.K.A. ile sevgili oldu. Erkek kardeşi ve annesiyle birlikte yaşayan D.K.A. bu ilişkiden hamile kaldı. Doğum sancıları artan D.K.A., 7 Ocak 2016 tarihinde, Horasan Devlet Hastanesi’nde, bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Doğumla birlikte bu ilişkiyi D.K.A.’nın annesi de öğrendi. Doğumun haber verilmesi üzerine hastaneye gelen Harun Ş., iddiaya göre, sevgilisi D.K.A.’nın dünyaya getirdiği bebeği eşine baktırabileceğini söyleyerek, anneden aldı. Bebekten ’topuk kanı’ alınmaması ve gerekli aşıların yapılmaması üzerine hastane görevlileri, Harun Ş.’nin resmi nikahlı olan eşi N.Ş.’nin Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki evine gitti.

N.Ş.’nin böyle bir bebek dünyaya getirmediğini söylemesi üzerine hemşireler, baba Harun Ş.’yi aradı. Harun Ş., hemşirelerle görüşmeyip, kaçamak cevaplar verince sağlık görevlileri, bu kez anne D.K.A.’nın Horasan’daki evine gitti. D.K.A.’nın bebekten haberi olmadığını iddia etmesi üzerine Horasan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.