"Tuz damarları açmaz, tahrip eder"

İSTANBUL (AA) - ANDAÇ HONGUR - Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk, tuzun sıvıyı ve suyu çektiğini belirterek, "Rafine tuz, Himalaya, okyanus tuzu yerine tabii ki kaya tuzunu tercih edeceğim, içinde mineraller olduğu için ama 'İstediğiniz kadar tüketin, damarları açıyor.' demek son derece yanlış." dedi. Erk, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, 4-5 yıl öncesine kadar Türkiye genelinde kişi başı günlük ortalama 18 gram tuz tüketildiğini, vakfın gayretleriyle Sağlık Bakanlığının bunu bir hükümet politikası olarak ele almasıyla tuz tüketiminin 14 grama düşürüldüğünü kaydetti. Bu durumun ciddi oranda tasarruf sağlarken, halk sağlığında da pozitif gelişmeye yol açtığını dile getiren Erk, "Böyle bir durum varken 'Tuz tüketebilirsiniz, kaya tuzunu istediğiniz kadar tüketebilirsiniz.' demek, son derece yanlış. Sodyum klorür tuzdur. İster kaya tuzu olsun ister Himalaya tuzu, ister deniz tuzu ister rafine tuz, eninde sonunda içinde sodyum klorür vardır. Kaya tuzunda yüzde 5 oranında mineraller vardır, 100'e yakın mineral, bunlar faydalıdır, ama sonuçta tuz tuzdur." diye konuştu.

Erk, tuzun damarları açmadığını, aksine tahrip ettiğini belirterek, şöyle devam etti: "Tuz, damarları tahrip eder ve damarların tahrip olduğu her türlü hastalığa sebebiyet verir. Periferik damarlar başta olmak üzere, kılcal damarlar arkasından gelmek üzere bütün damarların tahribiyle ilintili olarak tuz hipertansiyonu tetikler, hipertansiyon da başta böbrek sağlığı olmak üzere, kalp sağlığı ve metabolik hastalıklara yol açar. Mümkün mertebe tuz tüketimi azaltılsın, 3 beyaz düşmandan birisi olan tuzun tüketimini kişi başı günlük 10 grama düşürmek için her türlü etkinliği yapalım." Türk Böbrek Vakfının gelecek yıl Türk Gıda Kodeksi'nde yapılacak değişikliği desteklediğine değinen Erk, paketlenmiş ve işlenmiş gıdaların üzerine, tuz ve şeker fazlaysa "kırmızı nokta", ortalama durumdaysa "sarı nokta" ve yenilebilir, tüketilebilir miktardaysa "yeşil nokta" konulacağını anlattı. Erk, günlük kişi başına 6 gram tuz kullanımının uygun olduğunu belirterek, "13,5-14 grama düşürülmüş olan günlük birey başına tuz tüketimi miktarını, 10 gramlara indirmek durumundayız. O zaman daha da sağlıklı bir toplum olacağız. 5-6 senede 18 gramdan 14 grama düşürebildiysek 10 grama da ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Halkımızda bilinçlenme var. Şimdiye kadar restoranlardaki masalardan tuzluğun alınması söz konusu değildi, ama şu anda sosyal sorumluluk bilincine varmış restoran sahipleri, bunu kaldırdı ve talep üzerine geliyor tuz. Şimdi derdimiz, bütün hava yollarında, milli hava yollarında poşet tuzlar, talep üzerine gelsin." dedi.