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Tuz mağarasında kaya tuzundan eserler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 13:45 | Son Güncelleme

Çankırı Belediyesinde görevli heykeltıraş Sefer Oruç, yerin 150 metre altında Hititler'den kalan yaklaşık 5 bin yıllık tuz mağarasında oluşturulan atölyede, kaya tuzu ve atık malzemelerden kenti tanıtıcı objeler yapıyor

Çankırı Belediyesinde görevli heykeltıraş Sefer Oruç, yerin 150 metre altında oluşturulan atölyede kaya tuzu ve atık malzemelerden eserler yaparak kentin tanıtımına katkı sağlıyor.

Hititler'den kalan yaklaşık 5 bin yıllık tuz mağarasının turizme kazandırılması için Çankırı Belediyesi tarafından çalışmalar devam ediyor.

Tuz mağarasında görevli heykeltıraş Sefer Oruç, kendisi için yerin 150 metre altında oluşturulan atölyede kaya tuzundan rölyefler, atık malzemelerden çeşitli figürler yaparak mağaradaki galerilerde ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Oruç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mağarada kaya tuzu üzerine Çankırı tarihini yansıtan sembolik figürler yaptığını belirterek, "Aynı zamanda kendi sanatsal faaliyetlerimi de burada gerçekleştiriyorum. Keçi boynuzundan balık, ay çiçeğinden yüz, eski soba altlığı, hamur teknesi gibi atık malzemeleri sanatsal objelere dönüştürüyorum." dedi.

Figürlerin, mağaraya gelen ziyaretçilerin dikkatini çektiğini dile getiren Oruç, bu tür yerlerin sanatçılar için güzel mekanlar olduğunu kaydetti.

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