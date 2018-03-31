Tuzhurmatu'da 3 DEAŞ militanı öldürüldü

KERKÜK (AA) - Irak'ın Salahattin kentine bağlı Tuzhurmatu ilçesi ile Kerkük kentinin güneyindeki Dakuk ilçesi arasındaki dağlık bölgede bulunan DEAŞ militanlarına yönelik operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, 3 Haşdi Şabi mensubunun da öldüğü bildirildi.

Salahattin kentine bağlık Tuzhurmatu İlçe Meclisi Güvenlik Komisyonu Üyesi Ali Hüseyni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Tuzhurmatu ve Dakuk ilçeleri arasındaki bölgede gizlenen DEAŞ terör örgütü unsurlarına yönelik operasyon başlatıldı.'' ifadesini kullandı.

Operasyonun Federal Polis, Acil Müdahale polisi ve Haşdi Şabi gücü tarafından başlatıldığını belirten Hüseyni, ''Operasyonda Haşdi Şabi gücünden 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Tuzhurmatu yakınlarında tünellerde gizlenen 3 DEAŞ militanı intihar eylemcisi de öldürüldü.'' şeklinde konuştu.

Kerkük-Bağdat oto yoluna yakın bir bölgede gizlenen DEAŞ militanlarının son aylarda siviller ve güvenlik güçlerini hedef almaya başladıklarına dikkat çeken Hüseyni, ''Operasyon hala devam ediyor. DEAŞ terör örgütü unsurlarını yok etmeye kararlı güvenlik güçleri operasyon için süre belirlemedi.'' diye konuştu.