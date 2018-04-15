İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Kamu gücünü kullanan biz de olsak, başkaları da olsa ilahi adalet ve hukuk devleti ilkelerine uygun hareket etmemiz gerekir. Çünkü adalet mülkün temelidir. Temeli olmayan bir devlet devam edemez." dedi. Yıldırım, Tuzla Belediye Binası yanında düzenlenen Tuzla AK Parti 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2017'de yüzde 7.4 büyüdüğünü, G20 ülkeleri içinde en büyük büyümeyi Türkiye'nin gerçekleştirdiğini, ihracatın 36 milyar dolardan, 160 milyar dolarlara çıktığını söyledi. Türkiye'nin turizmde güzel bir sene geçireceğini, rezervasyonların yüzde 50 arttığını anlatan Yıldırım, istikrar ve güven olan ülkede bunların olabileceğini, eğer huzur, barış varsa insanların bir ülkeye seyahat ettiğini vurguladı. Türkiye'nin geçen günlerde 22 milyar dolarlık nükleer santralin temelini attığını hatırlatan Yıldırım, aynı zamanda 18 Mart'ta dünyanın en uzun köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kazıklarının ayak temellerinin atıldığını anımsattı.

Yatırım ortamını iyileştirecek önemli düzenlemeler yaptıklarını, savunma sanayide üretimlerle, yerli ve milli sanayinin gelişmesi konusunda büyük mesafeler aldıklarını, yerlilik oranını yüzde 24'ten yüzde 65'in üzerine çıkardıklarını ifade eden Yıldırım, "Afrin, Fırat Kalkanı operasyonları, yurt içinde teröre karşı verilen amansız mücadele savunma sanayimizde elde ettiğimiz başarının büyük payı var. Şehitlerimiz elbetteki bizim başımızın tacıdır. Onlar ay-yıldızlı bayrağımızın parlayan yıldızıdır. Onlar bizim kalbimizdedir. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Gazilerimize hayırlı, güzel ömürler nasip eylesin." diye konuştu. - "Türkiye artık eski Türkiye değil" Dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'a yaptıklarını, yedi tepeli İstanbul'da dev eserin yükseldiğini anlatan Yıldırım, bu sene sonunda ilk bölümünü açacaklarını söyledi. Bütün bu olumlu gelişmelerin dünyada kriz ve karışıklıklar devam ederken "Türkiye'ye ne oluyor?", "Türkiye niye böyle büyük projeler yapıyor?" diye bazılarının canının sıkılmış olabileceğini dile getiren Yıldırım, "Onların canlarını sıkmaya devam edeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Kimse kusura bakmasın. Türkiye artık eski Türkiye değil." diye konuştu.

- "16 Nisan, Türkiye'nin yönetim sisteminde bir dönüm noktasıdır" 2017'de gerçekleşleştirilen referandumun, halkın zaferiyle sona erdiğini anlatan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: "FETÖ örgütünün 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin arkasından ülkemiz bir yol ayrımına geldi. İstanbul 15 Temmuz gecesi ayaktaydı, Tuzla ayaktaydı o gece. Tuzla'da selalar dinmedi, ay-yıldızlı bayrak inmedi. Alçaklara gereken cevabı siz burada verdiniz. 16 Nisan, Türkiye'nin yönetim sisteminde bir dönüm noktasıdır. Türkiye, Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar devam eden yönetim sistemini değiştirme kararı vermiştir. Parlamenter sistemden, başkanlık sistemine karar vermiştir. Bu kararın gereğini de önümüzde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle beraber hayata geçireceğiz." - "Türkiye, darbe ve vesayet dönemlerine noktayı koydu" Başbakan Yıldırım, 80 milyonun kazandığı bu büyük başarıyla Türkiye'nin darbe ve vesayet dönemlerine noktayı koyduğunu anlatarak, şunları kaydetti: "28 Şubat darbesinin mimarları bugün ortaya çıkmış 'Biz bir şey yapmadık, biz darbe falan yapmadık. Biz uslu uslu durduk, biz suçsuzuz diyorlar.'. Ama bu millet unutmadı. '28 Şubat bin yıl devam edecek' dediklerini bu millet unutmadı. Zaman değişti, vakit geldi, şimdi hesabını yargıda veriyorlar. Şu, herkes tarafından bilinmelidir. Hiçbir şey karşılıksız kalmaz, er veya geç hesabı sorulur. Kamu gücünü kullanan biz de olsak, başkaları da olsa ilahi adalet ve hukuk devleti ilkelerine uygun hareket etmemiz gerekir. Çünkü adalet mülkün temelidir. Temeli olmayan bir devlet devam edemez. Tarih başta Erbakan Hocamız olmak üzere, milletin yanında olanları şerefle yad edecek. Erbakan Hocamızın ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Onun verdiği mücadele, bugün onun ruhunu yüceltecek bir noktaya gelmiştir. Millet iradesine kast eden darbeciler unutulup gidecek ama o mücadelenin kahramanları her zaman hatırlanmaya devam edecek."