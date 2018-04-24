Tuzla Belediyesi, 3 Günlük Çocuk Festivali düzenledi

Tuzla Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 3 gün boyunca Çocuk Festivali düzenledi. Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı’nda gösteriler eşliğinde doyasıya eğlenen çocuklar, 3 günlük tatili festivalde değerlendirdi.

Tuzla Belediyesi 23 Nisan Çocuk Festivali, Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı’nda çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. 3 gün süren Çocuk Festivali’nde çocuklar gönüllerince eğlendi. Şişme oyun grupları, Masalcı Abla, illüzyon gösterileri, Hacivat-Karagöz, jonglör, palyaço show, vantrolog ve animasyon gösterilerinin yanı sıra lisanslı çocuk müzikalleri Pepee, Köstebekgiller ve Kare Takımı kendilerine ayrılan günlerde 2 seans sahne aldı. Festivalde tüm misafirlere kek, meyve suyu, patlamış mısır, pamuk şeker ve dondurma ikram edildi.

Çocuklar, tatilin keyfini ve bayram sevincini festivalde yaşadı

Çocuklar, çizgi film karakterlerini canlandıran animatörler eşliğinde oyunlar oynadı. İllüzyon gösterine eşlik edip sandalye kapmaca, tabak çevirme gibi çeşitli yarışmalarda hem eğlenen hem de başarı sıralamasına göre çeşitli ödüller kazanan çocuklar, yaşıtlarıyla kaynaşma fırsatı buldu.

Aileler de hafta sonu ve bayram tatili ile birleşen 3 günlük festivalde, çocuklarıyla birlikte eğlenme, Şelale Eğitim Parkı’nda dinlenme imkanı buldu. Çocukları festivalde eğlenen aileler, Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı’nda eğitimi, bilim ve eğlence merkezlerinde keyifli zaman geçirdi.

Tuzla Belediyesi Çocuk Festivali’ne katılan vatandaşlar, etkinlikler için Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya teşekkür etti.