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Tuzla-Çayırova bağlantı yolu ihalesi yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 12:10 | Son Güncelleme

İstanbul ve Kocaeli sınırında yer alan Şifa Mahallesi’ne Şekerpınar yolu üzerinden bağlantı yolu yapılacak.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çayırova ile Tuzla Şifa Mahallesi arasında köprü ve bağlantı yolları yapacak.

Tuzla-Çayırova bağlantı yolu ihalesi yapıldı

İstanbul ve Kocaeli sınırında yer alan Şifa Mahallesi’ne Şekerpınar yolu üzerinden bağlantı yolu yapılacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çayırova ile Tuzla Şifa Mahallesi arasında köprü ve bağlantı yolları yapacak. Projeye göre yeni geçiş köprüsü ve bağlantı yolları ile Şifa Mahallesi ve Çayırova’nın batı mahallelerinin ana yollara ulaşımı kolaylaşacak. Mevcutta Şekerpınar bağlantı yolu olan E-80’e doğrudan bağlantısı olmayan Şifa Mahallesi ile Çayırova arasının bu sıkıntısı çözülecek.
Projenin gerçekleştirilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihale düzenledi. İhaleye üç firma teklif verdi. İhalede verilen en düşük teklif 12 milyon 712 bin TL gelen en yüksek teklif 13 milyon 900 bin TL oldu.
Komisyonun belirleyeceği yüklenici firmanın belirlenmesinin ardından ihaleyi kazanan firma projeyi 210 gün içerisinde tamamlayacak. Proje kapsamında 1 adet 91 buçuk metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde, bir adet de 90 metre uzunluğunda 11 metre genişliğinde köprü imalatı yapılacak. Proje ile 2 bin 500 metre yol imalatı da gerçekleştirilecek. Çalışmada 4 bin 615 metreküp beton, 675 ton demir, bin 429 metre yağmursuyu kanalizasyon hattı, 597 metre içme suyu hattı yapılacak. Köprüler için 852 metre kazık imalatı gerçekleştirilecek. Yeni yapılacak yollara 5 bin 600 metrekare parke, 10 bin 150 metre bordür döşenecek. Yollara 11 bin 725 ton asfalt serilecek.

Tuzla-Çayırova bağlantı yolu ihalesi yapıldı

Tuzla-Çayırova bağlantı yolu ihalesi yapıldı

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