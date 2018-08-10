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Tuzla'da askeri alanda yangın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 12:49 | Son Güncelleme

Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nın bulunduğu arazideki makilik alanda yangın çıktı.

Tuzla'da askeri alanda yangın!

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu kenarında bulunan askeri alandaki makilikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Tuzla Piyade komutanlık

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