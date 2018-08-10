Tuzla'da askeri alanda yangın!

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu kenarında bulunan askeri alandaki makilikte, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
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