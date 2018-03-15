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Tuzla'da facia! Raflar işçilerin üzerine devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 10:45 | Son Güncelleme

Tuzla'da antrepoda raflar işçilerin üzerine devrildi. Bazı işçilerin raflar altında mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin raflar altında kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Olay saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Antrepoda çalışma yapılırken forkliftin çarpması sonucu raflar işçilerin üzerine devrildi.

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İşçilerin raflar altında mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin raflar altında kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.

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Yapılan çalışma sonrası hafif yaralı olduğu belirtilen 4 kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Tuzla fabrika işçi

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
DÜNYADA İNSAN HAYATININ EN KIYMETSİZ OLDUĞU ÜLKE = TÜRKİYE
ULAN YAYA GECİTİ KULLANMAZSİN GELİR ULKEYİ ELESTİRİRSİN BAS GİT OZAMAN BEGENDİGİN ULKEYE
Doğru kardeşim. Yorumuna dislike atanda en hıyar güruh
Allah c.c yardım etsin
Arkas Lojistik'in deposu. Arkas Lojistik'e çok geçmiş olsun. Kimseye ciddi bir şey olmaması çok sevindirici. Bu kazanın kök nedeni iyi analiz edilmeli. Kaza tecrübesizlikten mi? Yoksa dikkatsizlikten mi? Dikkatsizlik ise yorgunluk fazla mesai nedenleri olabilir. İlk çeyreğin sonunda olmamız iş yükünü arttırmış olabilir.
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