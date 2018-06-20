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Tuzla'da katı atık merkezinde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 20:16 | Son Güncelleme

Tuzla Orta Mahalle Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan katı atık merkezinde yangın çıktı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Tuzla'da katı atık merkezinde yangın

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istanbul yangın Tuzla Tuzla Orta Mahalle

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Tuzla istanbul mu ?
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