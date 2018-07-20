Tuzla'daki 'koku' soruşturması tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

Tuzla'da 4 mahalleyi etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan kokuyla ilgili 11 kişi hakkında dava açıldı.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre; 10 şüphelinin “çevreyi kasten kirletmek” ve “bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçlarından toplamda 6,5'ar yıla kadar hapsi istenirken, bir şüphelinin ise “suçu bildirmeme” suçundan 1 yıla kadar hapsi talep edildi.

