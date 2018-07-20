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Tuzla'daki 'koku' soruşturması tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 11:12 | Son Güncelleme

Tuzla'da 4 mahalleyi etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan kokuyla ilgili 10 şüphelinin “çevreyi kasten kirletmek” ve “bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçlarından toplamda 6,5'ar yıla kadar hapsi istenirken, bir şüphelinin ise “suçu bildirmeme” suçundan 1 yıla kadar hapsi talep edildi.

Tuzla'daki 'koku' soruşturması tamamlandı! İstenen cezalar belli oldu

Tuzla'da 4 mahalleyi etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan kokuyla ilgili 11 kişi hakkında dava açıldı.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre; 10 şüphelinin “çevreyi kasten kirletmek” ve “bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçlarından toplamda 6,5'ar yıla kadar hapsi istenirken, bir şüphelinin ise “suçu bildirmeme” suçundan 1 yıla kadar hapsi talep edildi.

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Tuzla koku

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