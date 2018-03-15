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Tuzla Piyade Okulu'ndaki eylemlere ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 21:44 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi öncesinde ve sırasında, Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin, 29’u tutuklu 40 sanığın yargılandığı davada, sanıklar esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulundu

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesinde ve sırasında, Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin, 29’u tutuklu 40 sanığın yargılandığı davada, sanıklar esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulundu.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında yer alan binanın büyük salonundaki duruşmada, bir önceki celsede verilen mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için, sanıklara ve avukatlarına söz verildi.

Duruşmada, söz verilen tutuklu sanıklar, suçsuz olduklarını savunarak, tahliyelerini ve beraatlerini istedi.

Beyanda bulunan sanıkların avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürdü.

Bazı sanıkların beyanlarının alınmasından sonra duruşma yarına ertelendi.

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