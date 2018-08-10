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Tuzla Piyade Okulu'nun içindeki ağaçlık alanda yangın (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 13:15 | Son Güncelleme

Tuzla Piyade Okulu'nda makilik alanda yangın çıktı.

Cengiz ÇOBAN -İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL,(DHA) Tuzla Piyade Okulu'nda makilik alanda yangın çıktı. Yangına müdahale için itfaiye ekipleri sevkedildi. Yangına müdahale için helikopter desteği istendi.

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