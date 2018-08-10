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TUZLA PİYADE OKULU'NUN İÇİNDEKİ AĞAÇLIK ALANDA YANGIN 

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 14:06 | Son Güncelleme

  * Mühimmat patlama riskine karşı yangına helikopterle müdahale edildi Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -  İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA Tuzla Piyade Okulu'nda makilik alanda yangın çıktı.  Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı'nda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

* Mühimmat patlama riskine karşı yangına helikopterle müdahale edildi

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA
Tuzla Piyade Okulu'nda makilik alanda yangın çıktı.
Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı'nda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Makilik alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Mühimmat patlama riskine karşı itfaiye müdahale edemedi. Yangına müdahale için helikopter desteği istendi. Helikopter desteğiyle yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Görüntü Dökümü:
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AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Yangından görüntü
-Helikopterin müdahalesi
-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Olay yerinden görüntüler
-İftaiyenin görüntüsü
-Helikopterli müdahale
-Detaylar

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