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Tuzla’da 2 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 23:27 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA  Tuzla'da, kontrolden çıkan otomobil, evlerine giden 2 tersane işçisine çarptı.

İSTANBUL DHA

Tuzla'da, kontrolden çıkan otomobil, evlerine giden 2 tersane işçisine çarptı. Araçla duvar arasına sıkışan 2 işçi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Tuzla Tersaneler Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, aşırı süratli olduğu belirtilen Kamil K.'nin kullandığı 01 KZ 778 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle, kaldırıma çıkarak yaya yolundan geçen tersane işçilerinden Ersan Güney(39) ve Ramazan Kuş(50) çarptı. Otomobil ile duvar arasında sıkışan iki işçi, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçtaki Hasan Demirtaş, ağır yaralandı. Hasan Demirtaş, hastaneye kaldırılırken sürücü Kamil K. gözaltına alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu arada, kaza anının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, yolda seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak kaldırımdaki yayaları önüne katarak istinat duvarına çarpıp savrulduğu görülüyor.

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