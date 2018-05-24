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Tuzla'da akaryakıt istasyonundan silahlı soygun

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 06:33 | Son Güncelleme

Akaryakıt istasyonuna gelen silahlı 4 kişi, bir miktar para ile sigara alarak kaçtı

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da bir akaryakıt istasyonunda çalışanları silah zoruyla etkisiz hale getiren 4 kişi, bir miktar para ile sigara alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, ellerinde uzun namlulu silah bulunan 4 kişi, sabah saatlerinde Kanuni Caddesi üzerindeki akaryakıt istasyonuna geldi.

Market bölümündeki kasiyeri ve diğer çalışanları etkisiz hale getirerek bir miktar para ile sigara alan zanlılar, geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İstasyon içerisinde ve çevresinde delil çalışması yapıp, güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Tuzla'da silahlı soygun

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