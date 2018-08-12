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TUZLA'DA ALEV ALEV YANAN YAT BATTI: 3 KİŞİ KURTARILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 16:41 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL-YALOVA- DHA Tuzla'da bir yat henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak battı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL-YALOVA- DHA
Tuzla'da bir yat henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak battı. Yatta bulunan 3 kişi kurtarıldı
İstanbul'da Tuzla Liman Başkanlığı sahasında bugün öğleden sonra BY Özuskan isimli 9.56 metre büyüklüğündeki yat henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yatta bulunan 3 kişi Tuzla Liman Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından son anda kurtarılırken, yat ise yanarak battı. Korku ve panik yaşayan 3 kişi sahile çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

Görüntü Dökümü:
-Yükselen dumanlar
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