- TUZLA'DA ALEV ALEV YANAN YAT BATTI: 3 KİŞİ KURTARILDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL-YALOVA- DHA
Tuzla'da bir yat henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak battı. Yatta bulunan 3 kişi kurtarıldı
İstanbul'da Tuzla Liman Başkanlığı sahasında bugün öğleden sonra BY Özuskan isimli 9.56 metre büyüklüğündeki yat henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yatta bulunan 3 kişi Tuzla Liman Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından son anda kurtarılırken, yat ise yanarak battı. Korku ve panik yaşayan 3 kişi sahile çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.
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EK GÖRÜNTÜ
-Yattan görüntü
-Yükselen dumanlar
-Yangına müdahale
-Detaylar
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-Yükselen dumanlar
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12.08.2018 - 16,32 Haber Kodu : 180812108
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