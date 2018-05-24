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Tuzla'da benzin istasyonunda soygun

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 06:33 | Son Güncelleme

TUZLA'da bir benzin istasyonunun marketine uzun namlulu silahlarla gelen 4 kişi kasada bulunan paraları ve raftaki sigaraları alıp kaçtı.  Olay, Anadolu Mahallesi TEM Yanyolu Kanuni Caddesi Ankara istikametinde bulunan bir benzin istasyonunda saat 04.30 sıralarında meydana geldi.  KASADAKİ PARAYI VE SİGARALARI ÇALARAK KAYIPLARA KARIŞTI İddiaya göre, gri renkli bir otomobille gelen 4 kişi benzin istasyonunun marketine girdi.

Tuzla'da benzin istasyonunda soygun

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) TUZLA'da bir benzin istasyonunun marketine uzun namlulu silahlarla gelen 4 kişi kasada bulunan paraları ve raftaki sigaraları alıp kaçtı.
Olay, Anadolu Mahallesi TEM Yanyolu Kanuni Caddesi Ankara istikametinde bulunan bir benzin istasyonunda saat 04.30 sıralarında meydana geldi.

KASADAKİ PARAYI VE SİGARALARI ÇALARAK KAYIPLARA KARIŞTI
İddiaya göre, gri renkli bir otomobille gelen 4 kişi benzin istasyonunun marketine girdi. İçeriye giren hırsızlar, ellerindeki uzun namlulu silahlarla kasiyeri etkisiz hale getirdi. Daha sonra kasada bulunan bir miktar parayı poşet doldururken bir yanda rafta bulunan sigaraları alıp olay yerinden hızlıca kaçtı. İhbar üzerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri çevredehırsızların yakalanması için çalışma yaptı.

OLAY YERİNDE DELİL ARAŞTIRILMASI YAPILDI
Olay yerine gelen polis ekipleri benzin istasyonunda önlem alırken olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği yerde delil araştırması yaptı. Polis ekipleri benzin istasyonunda bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alırken en olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(FOTOĞRAFLI)

Tuzla'da benzin istasyonunda soygunTuzla'da benzin istasyonunda soygunTuzla'da benzin istasyonunda soygun

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