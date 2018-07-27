Tuzla'da fabrika yangını

Ali Kerem BENGİ-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL (DHA)-TUZLA Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik fabrikasında yangın çıktı. Havalandırma bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.
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