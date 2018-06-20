HABER

TUZLA'DA KATI ATIK MERKEZİNDE YANGIN...(1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 20:03 | Son Güncelleme

Anıl UÇAN / İstanbul DHA Tuzla Orta Mahalle Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan katı atık merkezinde yangın çıktı.

Anıl UÇAN / İstanbul DHA
Tuzla Orta Mahalle Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan katı atık merkezinde yangın çıktı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
---------------
-Olay yerinden görüntüler

PARTNERBaba-kız günüBaba-kız günü
Muharrem İnce: Anket firmaları bu seçimin kaybedeni olacakMuharrem İnce: Anket firmaları bu seçimin kaybedeni olacak
Bakan Özlü: Yüzde 1-2'lik kesim hariç milletimizin kanaatleri oluştu (2)Bakan Özlü: Yüzde 1-2'lik kesim hariç milletimizin kanaatleri oluştu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Muharrem İnce, 'size ilacımı göstereceğim' deyip cebinden çıkardığı mektubu okudu

Muharrem İnce, 'size ilacımı göstereceğim' deyip cebinden çıkardığı mektubu okudu

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...

İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tuzla'da katı atık merkezinde yangın

Tuzla'da katı atık merkezinde yangın

24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor

24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor

Türk F-35’lerinin ilk uçuşu görüntülendi! Türkiye'ye teslim edilmesine saatler kaldı!

Türk F-35’lerinin ilk uçuşu görüntülendi! Türkiye'ye teslim edilmesine saatler kaldı!

Şans Topu sonuçları 20 Haziran: Çekiliş heyecanı bu akşam (MPİ canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 20 Haziran: Çekiliş heyecanı bu akşam (MPİ canlı çekiliş)

Abdülmetin Balkanlıoğlu hayatını kaybetti!

Abdülmetin Balkanlıoğlu hayatını kaybetti!

TSK birlikleri Menbiç sınırında devriyeleri sıklaştırdı! Cerablus'ta bombalı saldırı alarmı!

TSK birlikleri Menbiç sınırında devriyeleri sıklaştırdı! Cerablus'ta bombalı saldırı alarmı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.