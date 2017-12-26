Tuzla'da kimyasal atıktan yayılan koku

İSTANBUL (AA) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yaptığı incelemede Tuzla'da kokuya neden olan maddelerin, metal ve tekstil sektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene olduğunu tespit etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Dün Tuzla'daki bazı mahalleleri etkileyen yoğun kokununatık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı kesinlik kazandı. İSKİ'nin yaptığı laboratuvar incelemesi sonuncu maddelerin metal ve tekstilsektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene maddesi olduğu belirlendi."
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
(AA)
Teröristlerin ilginç yöntemi! 9 ayrı işaret parmağı izi bulundu
Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'ün tepkisine destek!
Erdoğan Çad'da... Sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı
Reddetti, iç çamaşırı çalındı... Dehşeti yaşadı
Son dakika! Rusya resmen ilan etti: Suriye'ye kalıcı olarak yerleşeceğiz!
Meghan Markle'dan ilginç selam
14 yaşındaki ortaokul öğrencisine araba çarptı! Arkadaşları başında ağladı
Sabah oldu korkunç görüntü ortaya çıktı
Erdoğan'dan flaş açıklama: Bu adayı bize tahsis etseniz de...
Devlet Bahçeli'den son KHK'larla ilgili hükümete tam destek
Xiaomi Mi Max 3 çok konuşulacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum