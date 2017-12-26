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Tuzla'da kimyasal atıktan yayılan koku

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 14:09 | Son Güncelleme 24 dakika önce

- Kokuya yol açan maddelerin metal ve tekstil sektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene olduğu tespit edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yaptığı incelemede Tuzla'da kokuya neden olan maddelerin, metal ve tekstil sektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene olduğunu tespit etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Dün Tuzla'daki bazı mahalleleri etkileyen yoğun kokununatık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı kesinlik kazandı. İSKİ'nin yaptığı laboratuvar incelemesi sonuncu maddelerin metal ve tekstilsektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene maddesi olduğu belirlendi."

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(AA)

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